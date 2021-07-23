Из пруда на окраине Рязани извлекли труп очередного утопленника

22 июля около девяти часов вечера в пруду на окраине Рязани обнаружили труп мужчины. Извлекли тело специалисты аварийно-спасательной службы, сообщает региональное управление МЧС.
В настоящее время по факту обнаружения трупа Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить личность мужчины, точную причину его смерти, а также все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет решено, возбуждать уголовное дело или нет. Подробности происшествия уточняются.
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