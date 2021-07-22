Автобусы №4 и №16 могут изменить маршруты

Чиновники управления транспорта администрации Рязани выступили в гордуме с предложением об изменении двух автобусных маршрутов - №4 и №16.

Автобусу №4 хотят перенести конечную остановку на улицу Новаторов (сейчас ТРЦ «М5Молл»), а сам маршрут будет лежать через 7-й Мервинский проезд и улицу Мервинскую.

Что касается маршрута №16, то автобус между остановками «Радиоуниверситет» и «Кальная» планируют направить по улицам Спортивной, Есенина, Циолковского и Новой - в обоих направлениях.

Кроме того, власти собираются заменить закрытый маршрут №34 на автобус №21.

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