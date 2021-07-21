Парламентарии «Единой России» представили конкретные решения по стабилизации стоимости сезонных продуктов

Первые итоги реализации планов по снижению цен на продовольствие в «Единой России» намерены подвести уже через две недели. Это конкретные меры, у которых одна цель — уменьшение стоимости сезонных продуктов.

В первую очередь речь идет о входящих в так называемый борщевой набор овощах – капусте, луке, картофеле, моркови и свекле, а также дополнительно огурцах и помидорах. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на совещании 19 июля, посвященном ситуации с ростом цен на продовольствие.

Для реализации мер по снижению цен и контроля за рынком продуктов создана рабочая группа. Ее возглавил заместитель председателя Госдумы, член фракции «Единой России» Алексей Гордеев. Аналогичные структуры до конца недели появятся в каждом регионе.

В числе инициатив, которые должны оперативно повлиять на ситуацию, — заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты, прежде всего на овощную продукцию.

Было предложено организовать поставки сельхозпродукции от производителей для ее реализации на городских рынках и ярмарках напрямую населению.

Инициативы по ценообразованию в торговых сетях, увеличению объемов продаж на рынках и ярмарках поддержали в кабмине. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, снижения цен на плодоовощную продукцию можно добиться двукратным увеличением количества ярмарок в регионах. И такие возможности в стране есть.

«Ярмарки выходного дня проводятся в Рязани более 12 лет. Для покупателей это возможность приобрести свежие и качественные продукты по доступной цене напрямую у производителей, – рассказал региональный координатор проекта «Единой России» «Российское село», врио ректора Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева Александр Шемякин. – Средние цены на ярмарках выходного дня на 3–45% ниже средних потребительских цен на продукты питания в магазинах Рязани».

Всего на территории Рязанской области насчитывается 9 розничных рынков и более 80 постоянно действующих ярмарок, в том числе 59 ярмарок выходного дня в 25 муниципальных образованиях.

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