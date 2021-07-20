В Рязани стартует фестиваль «Небо России-2021»

Первые полеты запланированы на 21 июля.
С 20 по 25 июля в Рязани пройдет XIX Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2021». В рамках мероприятия состоятся 15-й Кубок России по воздухоплавательному спорту и 12-й Кубок Рязанской области.
20 июля проходит регистрация участников. Предварительные заявки на участие подали 12 спортсменов, еще четверо пилотов присоединятся к фестивалю в рамках фиесты. Первые полеты запланированы на 21 июля.
Напомним, что из-за ограничений, связанных с пандемией, в этом году организаторы были вынуждены отменить торжественное открытие в Рязанском кремле и вечернее свечение аэростатов.
Вместе с тем, посещать спортивные полеты и наблюдать, как пилоты бомбардируют цели, можно. За информацией о местах старта можно следить в официальных группах фестиваля «Небо России» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».
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