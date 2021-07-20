Каждый житель России может внести свою инициативу и стать соавтором программы партии

Для сбора предложений в народную программу «Единая Россия» запустила интернет-портал. По мнению секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, это эффективный инструмент прямого диалога, он поможет сделать ее по-настоящему народной.

«Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам», – сказал Андрей Турчак.

По словам секретаря регионального отделения «Единой России» Николая Любимова, в поездках по районам, на личных приемах, на встречах с рязанцами, в социальных сетях все время обсуждаются насущные, острые проблемы.

«В непосредственном общении были определены приоритеты, ключевые задачи, которые считаются главными», – отметил Николай Любимов.

Это состояние дорог, обеспеченность чистой питьевой водой, освещение территорий, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, необходимость создания новых рабочих мест, нехватка специалистов медучреждений, газификация и ряд других.

Николай Любимов добавил, что по поручению главы государства разработаны механизмы, которые позволят решить эти проблемы.

Принять участие в формировании народной программы на сайте np.er.ru можно двумя способами.

Первый – проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни. Каждый из них отражает наиболее важные направления.

Второй способ – направить свои предложения через специальную форму.

Предусмотрен и офлайн формат – можно заполнить анкету в региональной общественной приемной партии или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

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