Рано утром в центре Рязани загорелся ТЦ «Лань»

Рано утром 19 июля в диспетчерскую службу регионального управления МЧС поступило сообщение о возгорании в одном из торговых центров Рязани. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Никто из людей не пострадал. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло менее получаса с момента поступившего сигнала.

В настоящее время специалисты УМЧС устанавливают точную причину возгорания, а также принесенный ущерб.

Отметил, что пожар произошел в торговом центре «Лань» на улице Фирсова.

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