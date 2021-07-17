У рязанского монастыря появились заросли борщевика, неопасного для людей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рязанцев пугают заросли борщевика недалеко от Иоанно-Богословского монастыря в селе Пощупово Рыбновского района. Одно из сообщений с просьбой помочь, появилось даже на странице мэра Рязани Елены Сорокиной.

«Рядом с монастырем огромное поле с борщевиком. На будущий год все зарастет, все холмы…, - написала рязанка.

На сообщение отреагировала администрация Рыбновского района, которая сообщила, что 16 июля на место выезжал управляющий ООО «Монастырский двор»".

«По результатам проверки документов, представленных в отдел управления сельского хозяйства, растительность у монастыря не представляет опасности. Так как это - борщевик сибирский. Ликвидируют же борщевик Сосновского», - отметили районные чиновники, но поблагодарили девушку за сигнал.

Между тем в Рязанской области увеличиваются площади произрастания борщевика Сосновского. Такие сведения приходят из целого ряда муниципальных районов. Этот злостный многолетний сорняк, достигающий высоты до 3 метров, очень опасен для людей (читать подробнее). Позже власти Рязани опубликовали телефон, по которому следует звонить, если заметили борщевик окрестностях областного центра.

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