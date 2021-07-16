Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП на трассе «Каспий»

Фото: 62.мвд.рф

На трассе «Каспий» в Рязанской области произошла автокатастрофа с участием грузовика и двух легковушек. В ДТП на 261 километре, близ села Немерово (Скопинский район) два человека погибли и шесть пострадали.

Ужасная трагедия случилась примерно в 16:10, и ее виновником полиция считает водителя грузовика. По предварительной информации 58-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья за рулем Volvo FH не выбрал безопасную дистанцию и протаранил «Шевроле Ниву» под управлением 54-летнего местного жителя. «Шевроле Нива», в свою очередь, по инерции столкнулась с Nissan Tiida 33-летнего жителя Домодедово.

Фото: 62.мвд.рф

В результате пассажиры «Шевроле Нивы» - 50-летняя женщина и 10-летний мальчик – погибли. Травмы различной степени тяжести получили водители легковушек и четверо их пассажиров. В частности, госпитализированы двое детей - мальчик и девочка в возрасте 9 и 14 лет.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Водитель грузового автомобиля задержан», - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Фото: 62.мвд.рф

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