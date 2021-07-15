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Общество15 июля 2021 19:19

В Рязани участок Первомайского проспекта перекроют из-за следственного эксперимента

Проводить его будет военный следственный отдел по Рязанскому гарнизону
Антон КОНОВАЛОВ
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100-метровый участок Первомайскго проспекта в Рязани перекроют в ночь на 16 июля. Около дома №76 военный следственный отдел по Рязанскому гарнизону будет проводить следственный эксперимент.

Как сообщает УМВД по Рязанской области, движение по участку приостановят с полуночи до 2:00.

У дома №76 на Первомайском проспекте 18 октября 2020 года произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Chevrolet. Тогда медпомощь понадобилась 19-летней пассажирке BMW. В мае 2021-го полиция публиковала объявление о поиске очевидцев ДТП.