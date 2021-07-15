В Рязани участок Первомайского проспекта перекроют из-за следственного эксперимента

100-метровый участок Первомайскго проспекта в Рязани перекроют в ночь на 16 июля. Около дома №76 военный следственный отдел по Рязанскому гарнизону будет проводить следственный эксперимент.

Как сообщает УМВД по Рязанской области, движение по участку приостановят с полуночи до 2:00.

У дома №76 на Первомайском проспекте 18 октября 2020 года произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Chevrolet. Тогда медпомощь понадобилась 19-летней пассажирке BMW. В мае 2021-го полиция публиковала объявление о поиске очевидцев ДТП.