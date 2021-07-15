Экологи сообщили о новых поджогах в лесах под Рязанью

13 июля в Рязанской области выявили еще два поджога в лесах. Об этом сообщает Экологический Рязанский альянс.

«Продолжительная жара и целенаправленные поджоги леса могут обернуться для рязанцев вторым 2010 годом», - делают неутешительный вывод экологи.

Напомним, ранее появилась информация о 26 поджогах, которую подтвердил заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов.

«Нарушитель приезжает на велосипеде. Около деревьев он поджигает мусор или сухую траву, сухие листья, покрышки от колес. Возгорания происходят в 50-100 метрах от лесной дороги, - говорил чиновник.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Из-за жары подорожают продукты и могут вновь загореться леса?

Ситуация с погодой начала напоминать огненный 2010 год. Мы выяснили, стоит ли ждать его повторения (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий.

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!