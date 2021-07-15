Выпавшим из окна молодым человеком оказался рязанский рэпер Young Junior

Иван только вернулся из армии. Фото: социальные сети.

Стало известно, что молодого человека, выпавшего на кануне из окна пятого этажа, зовут Иван. По рассказам друзей парня, он увлекался музыкой и записывал рэп под псевдонимом Young Junior.

Известно, что несколько дней назад молодой человек вернулся со службы в армии, которую проходил в десантных войсках.

Напомним происшествие произошло 13 июля около 20 часов на улице Высоковольтной. Железнодорожным МСО проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: социальные сети.

Фото: социальные сети.

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