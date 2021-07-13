До начала августа в Рязани перекроют движение на 5-м Озерном переулке

По 5-му Озерному переулку с 19 июля по 2 августа будет закрыто движение транспорта в районе дома №4, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина перекрытия – прокладка газопровода.

Место проведения работ огородят и установят предупреждающие знаки.

«Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении.

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