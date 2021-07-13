Из-за прорыва водопровода на Циолковского два маршрута изменили движения

13 июля в связи с ремонтными работами специалистов МП «Водоканал города Рязани» на пересечении улицы Циолковского (дом №9) и улицы Новой до 17:00 маршруты №№4 и 6 в прямом направлении будут следовать по ул. Есенина, в обратном — по маршруту.

Что касается маршрутов №№ 17 и 20, то они будут следовать без изменений. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Утром 13 июля на перекрестке улиц Циолковского и Новой прорвало водопровод – воды стала выливаться на проезжую часть. На месте порыва работают сотрудники «Водоканала» (читать подробнее).

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