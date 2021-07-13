Рязанский молодогвардеец вошел в число лучших молодых политологов страны

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Форум молодых политологов России «Дигория» – это площадка, объединяющая интеллектуальный потенциал молодых исследователей в области социально-политических наук с целью выработки смысловые оснований образа будущего России.

Молодые политологи рассказали губернаторам, как надо управлять их регионами. Сессия в рамках форума «Дигория» прошла в формате группового тренинга. Каждая команда должна была решить конкретную проблему в конкретном субъекте. На разработку концепции участникам форума дали несколько часов, а потом руководители Новгородской и Мурманской областей Андрей Никитин и Андрей Чибис, а также губернатор Севастополя Михаил Развожаев в режиме онлайн обсудили с молодежью их предложения.

Опыт и знания, приобретённые в ходе работы с экспертами политологами, социологами и возможность открытого диалога молодёжи с федеральными органами власти позволяет молодым политологам стать настоящими специалистами в области социально-политических наук.

«Лекции от ведущих полит-технологов страны, командная работа над кейсами, разработка решений общенациональных задач, общение с российским государственными деятелями и общая интеллектуально-эмоциональная атмосфера настраивает на позитивный и рабочий настрой. Наша команда молодых политтехнологов провела продуктивную работу, и в обозримом будущем наши предложения в рамках кейса будут реализованы во внутриполитическом блоке. Дальше - больше!», - поделился активист РРО ВОО МГЕР Олег Колмыков.