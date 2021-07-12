33-летний мужчина и 38-летняя женщина – стало известно о новых жертвах COVID-19 в Рязанской области

С 10 по 12 июля рязанский минздрав включил в список скончавшихся от COVID-19 фамилии 25 человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле этих людей. Среди умерших преимущественно возрастные люди, но есть и молодые – 33-летний мужчина и 38-летняя женщина.

10 июля – восемь человек. Пятеро женщин (47 лет, 61 год, 68 лет, 71 год, 85 лет) и трое мужчин (33 года, 63 года, 66 лет). Все скончались в апреле.

11 июля – девять человек. Семь женщин (38 лет, 51 год, 61 год, 65 лет, 79 лет, 79 лет, 90 лет) и двое мужчины (63 года, 88 лет). Все скончались в апреле.

12 июля – восемь человек. Пятеро женщин (64 года, 71 год, 73 года, 76 лет, 78 года) и трое мужчин (64 года, 72 года, 75 лет). Все скончались в апреле.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех этих случаях стала коронавирусная инфекция.

Всего по официальным данным на 12 июля, COVID-19 унес в Рязанской области жизни 699 человек.