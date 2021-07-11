Два человека погибли на рязанских водоемах за один вечер

Фото: 62.mchs.gov.ru

Два трупа за один вечер 10 июля извлекли из водоемов Рязанской области. Информацию о гибели людей ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало с разницей в 40 минут.

Первым появилось сообщение о том, что из озера Болтухово у поселка Мурмино Рязанского района подняли тело мужчины. Затем в ведомстве рассказали о происшествии на реке Оке близ села Кузьминское Рыбновского района, жертвой которого также стал мужчина.

Подробности уточняются.

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