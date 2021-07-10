Стала известна причина автоаварии в рязанской Дашково-Песочне

Страшная авария произошла в Рязани на остановке у кинотеатра «Октябрь»

Стало известно, что случилось с автомобилем ВАЗ, врезавшимся вечером 9 июля в столб на улице Новоселов и загоревшимся.

По данным ГИБДД, около 21:10 недалеко от культурно-досугового центра «Октябрь», напротив дома 19 по улице Новоселов, рязанец 1999 года рождения, управлявший автомобилем «Хонда», совершил столкновение с попутно двигающимся автомобилем ВАЗ-211114, которым управлял водитель 1993 года рождения.

Это столкновение и стало причиной аварии. От удара ВАЗ отбросило на опору линии электропередач. После удара двигателем об столб автомобиль загорелся. Фото происшествия сделал Владимир Алешин.

После ДТП водитель врезавшегося автомобиля обращался за медицинской помощью, которая ему была оказана.