В Московском районе Рязани из окна выпал мужчина

В Рязани в ночь на 9 июля в Московском районе обнаружили труп мужчины. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

— В настоящее время Московским МСО проводится проверка, чтобы установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося. По ее результатам решим, возбуждать уголовное дело или нет, — отметил собеседник.

Известно, что труп мужчина лежал у дома на 1-м Тракторном проезде.

Ранее «КП-Рязань» сообщила о личности человека, труп которого сбила машина. Погибший был педофилом (читать подробнее).

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