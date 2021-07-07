Слухи о заклеенном скотчем рте рязанского школьника опровергнуты официально

«Управление образования и молодежной политики сообщает, что факты, обозначенные в обращении заявителем не подтвердились. Однако, администрации учебного заведения в новом учебном году рекомендовано взять на персональный контроль деятельность педагога, преподающего в классе» - это сообщение поставило если не точку, то многоточие в немного жутковатой истории.

В администрации Рязани официально не подтвердили информацию об учителе, заклеившему скотчем рот ребенку. Однако пресс-служба органа исполнительной власти подчеркнула, что деятельность педагога возьмут на персональный контроль.

Ранее появилась информация, что учитель в рязанской школе №75 заклеивал скотчем рот ребенку. Соответствующий пост появился в соцсети в среду, 7 июля. Мама ребенка-второклассника написала, что перевести школьника в другой класс нельзя из-за переполненности. Она попросила администрацию города отреагировать на эту информацию.

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