Столичная передвижная лаборатория Росприроднадзора работает в Рязани

Как будут отличаться цифры столичных спецов от местных, мы вскоре узнаем. Фото: сайт Росприроднадзора.

Многочисленные жалобы рязанцев наконец-то услышали в федеральном центре. Руководитель Росприроднадзора решил провести исследования с помощью передвижной лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» совместно с инспекторами Приокского межрегионального управления Росприроднадзора с учетом контрольных точек основных предприятий-загрязнителей атмосферного воздуха, а также с учетом влияния крупных магистралей на территории города.

В деревне Пущино Рязанского района проведены измерения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на западной границе санитарно-защитной зоны АО «РНПК», где негативное влияние также может оказывать ООО «Завод ТЕХНО». При этом специалисты выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по фенолу в 3,2 раза.

В целом измерения проводились в пяти контрольных точках, в том числе на границах санитарно-защитных зон АО «РНПК», ООО «Завод ТЕХНО», а также в жилой зоне по адресу: г. Рязань, ул. Зубковой, д. 27/4.

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