Рязанское правительство проведет выездной прием в Касимове

8 июля правительство Рязанской области проведет выездной прием граждан в Касимове. У жителей города и района будет возможность напрямую обратиться к руководителям центральных исполнительных органов власти: министерств, государственных инспекций, главных управлений.

Мероприятие назначено на 15:00 и должно завершиться уже в 16:30. Площадкой для выездного приема станет Центр культурного развития по адресу: ул. Советской, д. 1а.

С 29 июня велась предварительная запись по телефонам: 8(49131) 2-24-21 (Касимов) и 2-22-45 (Касимовский район).