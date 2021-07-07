За сутки в двух районах Рязани резко прибавилось количество зараженных коронавирусом.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Последние новости по коронавирусу в Рязани на сегодня, 7 июля - в Рязанской области зарегистрировали 31 889 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 16 593 человека проживают в Рязани.
Мэрия Рязани обновила данные по количеству зараженных в районах города:
- в Московском районе – 4920 (+ 34 случая за сутки);
- в Октябрьском районе – 4645 (+14 человек заболели);
- в Железнодорожном районе – 4104 (+35) случая;
- в Советском районе – 2924 (+12) случая заражения.
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