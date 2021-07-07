В Клепиковском районе вновь открыли ковидный госпиталь

В Клепиковском районе, где наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, вновь открыли ковидный госпиталь. Для пациентов с COVID-19 оборудовали 20 коек, девять из которых были заняты уже в первый день.

«Показатель заболеваемости (в Клепиковском районе) превышает общеобластной, а случаи заболевания фиксируют не только у старшего поколения – болезнь затронула все возрастные группы», - сообщает издательство «Пресса».

Отмечается, что в Спас-Клепиках лечат больных в состоянии средней тяжести. Тех, у кого состояние тяжелое, по-прежнему отправляют в Рязани.

Главврач Клепиковской районной больницы Галина Цыганова заметила, что в медучреждении вакцинируют более 100 человек в день.

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