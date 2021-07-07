19-летнего рязанца осудят за систематическое спаивание несовершеннолетней

Выпивка с малолетними до добра не довела. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Более года, с января 2020 года по март 2021 года 19-летний рязанец уговаривал якобы из дружеских побуждений распивать алкогольные напитки свою несовершеннолетнюю знакомую. И та не отказывалась. Теперь парню инкриминируют часть 1 статьи 151 УК РФ.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении, принес извинения матери несовершеннолетней. И, тем не менее, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу - уточнила пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

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