Частные перевозчики в Рязани продолжают скрывать свои доходы

Водитель маршрутки совмещает иногда профессию жонглера и фокусника одновременно. Фото из архива "КП"-Рязань".

Сообщение о том, что частные перевозчики и их водители продолжают скрывать свои доходы от налоговых органов, появилось в социальных сетях. Женщина рассказала о своей утренней поездке на коммерческом транспорте маршрута №32.

По ее словам, водитель отказал ей в безналичном расчете, заявив о "сломанном терминале". Когда салон стал наполняться пассажирами, на остановке "Завод САМ" устройство внезапно заработало.

А ведь еще четыре года назад коммерсанты заявили, что рязанцы смогут ездить в маршрутках, не имея ни копейки наличности в кармане. Мало того, что перевозчики мухлюют с безналичной оплатой, нередки случаи, когда водители не хотят разменивать крупные купюры. Пример тому - мать с тремя детьми и пассажирка, получившая в свой адрес площадную брань.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!