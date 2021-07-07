Где и сколько случаев коронавируса выявили за сутки, сообщили в Рязанской области

Коронавирус за минувшие сутки выявили в 31 населенном пункте Рязанской области.

Коронавирус за минувшие сутки выявили в 31 населенном пункте Рязанской области. По крайней мере, так распределились 137 случаев, внесенных в статистику 7 июля (а внести их могли со значительной задержкой).

85 тестов оказались положительными в Рязани. Девять заболевших прибавилось в Новомичуринске, семь – в Туме, причем для последней это второй подряд резкий прирост.

Стоит отметить, что в четырех населенных пунктах зарегистрировали первые случаи COVID-19. Это Верейкино (Рыбновский район), Сергиевка 1-я (Шиловский район), Ярустово (Спасский район) и Мясной (Путятинский район).

С полной географией коронавируса в регионе можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 6 июля:

- Рязань – 16593 (+85);

- Рязанский район – 1227 (+3) (Секиотово – 12 (+1), Долгинино – 7 (+1), Даниловка – 5 (+1));

- Клепиковский район – 662 (+9) (Тума – 243 (+7), Малое Дарьино – 6 (+1), Ломакино – 3 (+1));

- Рыбное – 614 (+5);

- Новомичуринск – 494 (+9);

- Рыбновский район – 460 (+1) (Верейкино – 1 (+1));

- Шиловский район – 446 (+1) (Сергиевка 1-я – 1 (+1));

- Михайловский район – 436 (+2) (Щетиновка – 24 (+1), Иваньково – 3 (+1));

- Михайлов – 409 (+1);

- Спасский район - 393 (+8) (Ижевское – 64 (+1), Собчаково – 14 (+2), Половское – 8 (+1), Иванково – 4 (+1), Кучино – 3 (+2), Ярустово – 1 (+1)););

- Шилово – 347 (+2);

- Шацк – 243 (+1);

- Сараи – 227 (+1);

- Сапожок – 225 (+2);

- Сасовский район – 205 (+1) (Салтыково – 4 (+1));

- Захаровский район – 189 (+2) (Безлычное – 16 (+1), Поливаново – 5 (+1));

- Милославский – 185 (+1);

- Кораблинский район - 155 (+2) (Бестужево – 7 (+2));

- Путятинский район – 65 (+1) (Мясной – 1 (+1)).