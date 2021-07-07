Депутаты отметили заслуги шестерых рязанских медиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Рязанской областной Думы отметили заслуги шестерых медицинских работников региона. Всем им вручили Почетные грамоты. Речь идет о следующих врачах и медсестрах?

- Трунина Ольга Александровна - врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой и функциональной диагностики больницы №11;

- Марков Вадим Вадимович - врач-оториноларинголог больницы №11;

- Золотов Виктор Васильевич – врач-травматолог-ортопед Михайловской межрайонной больницы;

- Храпова Юлия Геннадьевна - врач-терапевт Михайловской межрайонной больницы;

- Зотова Елена Сергеевна - главная медицинская сестра Рязанского кожн-венерологического диспансера;

- Иванцова Людмила Николаевна - медицинская сестра педиатрического кабинета Рязанской межрайонной больницы.

Всем указанным медикам присвоили грамоты за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем медицинского работника.

Ранее Почетную грамоту от депутатов получил военком Рязанской области, несмотря на провал осенней кампании по призыву (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!