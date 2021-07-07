Фото: РОО "Единая Россия".

По инициативе депутатов Госдумы постоянно расширяется перечень льгот. О том, как воспользоваться новыми мерами поддержки семей с детьми порядке получения этих и других пособий рассказали на вебинаре «Семейный онлайн-прием», который прошел на площадке партии.

Меньше чем за неделю на новые выплаты беременным и одиноким родителям, которые ввели с 1 июля, по всей стране поступило более 700 тысяч заявлений. Всего в этом году поддержкой от государства смогут воспользоваться порядка 410 тысяч женщин на ранних сроках беременности и более миллиона родителей детей в возрасте от 8 до 17 лет. Законодательно их обеспечила «Единая Россия».

В случаях, когда семья с детьми подпадает сразу под несколько критериев для выплат, ей положено более одного пособия, пояснила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Например, одинокая мама воспитывает ребенка 6,5 лет, и ее семья — малообеспеченная. В такой ситуации сначала нужно обратиться за единовременной выплатой детям школьного возраста и будущим первоклассникам в размере 10 тысяч рублей, затем получить ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет, а когда через полтора года – за выплатой на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

«Таким образом, нуждающаяся малообеспеченная семья получит долгую системную постоянную поддержку», – подчеркнула Ольга Баталина.

Она добавила, что право на выплаты имеют люди как с постоянной, так и с временной регистрацией.

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова привела статистические данные, которые свидетельствуют о том, что вопросы поддержки материнства и детства входят в число наиболее волнующих жителей нашей страны, говорит статистика. Количество обращений граждан к детскому омбудсмену за последний год выросло почти на 40%.

«Чаще всего проблемы, находящиеся на пересечении ведомств, в основном, и оказываются у нас. Потому что семья — это больше чем одно ведомство, больше, чем одна задача – обучить ребенка, получить помощь в системе здравоохранения, социальные льготы, пособия и так далее», – подчеркнула она.

Одним из наиболее распространенных, по словам Анны Кузнецовой, остается вопрос регистрации детей сирот – из-за ее отсутствия они часто не могут устроиться на работу.

В ходе вебинара шла речь и о поддержке многодетных семей. Как отметила председатель движения «Совет Матерей» Татьяна Буцкая, сегодня каждый регион устанавливает собственные правила поддержки многодетных семей. Она напомнила, что сегодня в Российской Федерации нет единого понятия «многодетная семья».

«Мы сейчас делаем все для того, чтобы закон о многодетных семьях был принят», – резюмировала Татьяна Буцкая.

В Рязанской области по состоянию на 1 июля 2021 года на учете в органах социальной защиты состоит 12,7 тысяч многодетных семей, проживающих в регионе.

«Поддержка многодетных семей в Рязанской области осуществляется по нескольким направлениям: в виде денежных выплат и пособий, отдыха и оздоровления, – отметила региональный координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья» Елена Сидорова. – На сегодняшний день семьям с детьми предоставляются 22 вида различных пособий и выплат, 10 их которых приходится на многодетные семьи».

Елена Сидорова добавила, что в ходе личных приемов граждан в последнее время к ней обращаются за разъяснениями о предоставлении поддержки беременным женщинам, находящимся в сложной жизненной ситуации, ежемесячной выплаты одиноким родителям, имеющим уровень дохода ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, компенсации за детский отдых.

«Немаловажно, что благодаря новому механизму подачи заявлений и документов, получить помощь стало значительно легче», – добавила региональный координатор проекта «Крепкая семья».

Напомним, в ходе ежегодного послания президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». В их числе — выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оплата больничного в размере 100% от зарплаты родителям дошкольников. Кроме того, глава государства поручил установить пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Необходимые законодательные изменения сразу после Послания подготовила фракция «Единой России». 19 мая закон был принят в третьем чтении. 26 мая его подписал глава государства.

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