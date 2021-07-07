«Я догоню»: появились подробности гибели рязанца на водоеме в Шиловском районе

27-летний рязанец, труп которого извлекли из реки Пара в Шиловском районе, был пьян. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

Накануне трое мужчин выпивали на берегу реки возле села Желудево. В какой-то момент двое приятелей решили расходиться, но один из собутыльников решил занырнуть. Перед заходом в воду мужчина сказал, что догонит друзей, но утонул.

В настоящее время следователи Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области проводят проверку, чтобы установить точную причину смерти погибшего мужчины, а также все обстоятельства случившегося.

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