Три спортсмена будут представлять Рязанскую область на Олимпиаде

Евгений Луканцов. Фото: ICF

Три спортсмена сборной России будут представлять Рязанскую область на Олимпийских играх в Токио. Все они из одного вида спорта – гребли на байдарках и каноэ. Состав команды опубликовал Олимпийский комитет России.

В основном зачете Рязанскую область представляют мастер спорта международного класса Олег Гусев и заслуженный мастер спорта Евгений Луканцов. Атлетам 25 и 29 лет соответственно. В параллельном зачете оба она выступают за Ростовскую область.

Кроме того, байдарочница Анастасия Долгова из Севастополя параллельно будет представлять и Рязанскую область.

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