Игроки ХК "Рязань" начинают тренироваться в полную мощь

Не все из занимающихся игроков войдут в основу главной хоккейной команды. Фото пресс-службы ХК "Рязань".

Игроки ХК "Рязань" приступят к тренировкам с 8 июля после углубленного медицинского обследования. На льду и "земле" будут заниматься 30 человек, из них два вратаря - сообщил "КП"-Рязань" директор клуба Роман Годес.

1 июля на лед вышли 17 хоккеистов, подписавших пробные контракты. Занятия проходят под руководством нового тренерского штаба в составе Дениса Баева, Максима Кривоножкина и Юрия Петрова (тренер вратарей).

В течение нескольких дней тренерский штаб примет решение, кто из хоккеистов пройдет в основной состав команды.

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