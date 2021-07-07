8 июля в Рязанском районе отпразднуют День семьи, любви и верности

.

8 июля в России ежегодно отмечается День семьи, любви и верности, приуроченный к празднованию памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. В этот день на родине княгини, в рязанском селе Ласково, в 7.30 будет отслужен водосвятный молебен, а в 8.30 - Божественная литургия. Об этом сообщает епархиальный сайт.

По окончании торжественного богослужения начнется праздничная программа, организованная местной администрацией. В ходе нее наградят супругов, много лет проживших в браке и явивших пример воплощения семейных ценностей, любви и верности.

Все желающие смогут поучаствовать в добром деле. Пройдет благотворительная акция «Ярмарка спасения». Все средства от продажи поделок в стиле handmade на ярмарке будут направлены на покупку лекарств тяжелобольным детям онкологического отделения Рязанской ОКДБ им. Н.В. Дмитриевой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий.

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!