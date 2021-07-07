Рязанская область выходит на пик заболеваемости коронавирусом

137 случаев коронавирусной инфекции за сутки зарегистрировали в Рязанской области. Больше было только в конце декабря 2020 года – на момент пика второй волны пандемии. Обновленные данные представил оперштаб при Правительстве РФ.
Совокупно в Рязанской области теперь известно о 31889 случаях коронавируса. При этом число смертей от COVID-19 в официальной статистике 7 июля достигло 656. То есть в список жертв пандемии на федеральном уровне внесли еще восемь человек.
Напомним, реальное число смертей, связанных с COVID-19, за период пандемии значительно превышает отраженное в сводках (подробнее).
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