Рязанская область выходит на пик заболеваемости коронавирусом

137 случаев коронавирусной инфекции за сутки зарегистрировали в Рязанской области. Больше было только в конце декабря 2020 года – на момент пика второй волны пандемии. Обновленные данные представил оперштаб при Правительстве РФ.

Совокупно в Рязанской области теперь известно о 31889 случаях коронавируса. При этом число смертей от COVID-19 в официальной статистике 7 июля достигло 656. То есть в список жертв пандемии на федеральном уровне внесли еще восемь человек.

Напомним, реальное число смертей, связанных с COVID-19, за период пандемии значительно превышает отраженное в сводках (подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Со 2 по 5 июля в Рязанской области подтвердили причину смерти от COVID-19 у 34 человек

В оперативной группе рассказал о возрасте и поле скончавшихся (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий.

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!