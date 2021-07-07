МЧС и мэрия предупредили рязанцев о мощной жаре

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 8 по 10 июля на территории Рязанской области ожидается жара плюс 30-33ºС. Об этом сообщает УМЧС со ссылкой на синоптиков.

«На протяжении недели прогнозируется переменная облачность, без осадков», - уточняется в сообщении.

Администрация Рязани также отреагировала и попросила жителей быть осторожными в жаркую погоду и напомнила, что что врачи рекомендуют людям старшего возраста, детям, а также горожанам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, быть особенно внимательными.

«Не рекомендуется выходить на улицу в дневное – самое жаркое время. Необходимо пить больше воды, использовать головной убор и солнцезащитные средства», - подчеркнули чиновники мэрии.

Ранее минздрав посоветовал рязанцам в жару отказаться от мяса и перейти на рыбу. Специалисты рекомендуют жителям региона изменить рацион питания (читать подробнее).

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