Государство потратится на профилактику АУЕ* и других субкультур в Рязани

Рязань выбрали одним из городов, где пройдут мероприятия по «профилактике вовлечения подростков в деструктивные субкультуры». Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Рязань выбрали одним из городов, где пройдут мероприятия по «профилактике вовлечения подростков в деструктивные субкультуры». Заказчиком выступает МИРЭА – Российский технологический университет.

Наряду с 11 другими региональными центрами в Рязани организуют спортивно-патриотическую игру и семинар. На это планируют потратить не более 761 тыс. рублей. В конце должна состояться итоговая научно-практическая конференция в Москве. В целом на весь комплекс мероприятий выделили почти 10 млн рублей.

Образовательные программы и методические материалы для практической работы с молодежью, а также тесты и «кейсы по распространению» исполнитель должен разработать по криминальной субкультуре, субкультуре футбольных хулиганов, а также по «группам смерти» и «скулшутингу» (то есть стрельбе в школах).

В конкурсной документации говорится, что среди участников мероприятий должны быть учащиеся образовательных учреждений, которые состоят на сопровождении Комиссии по делам несовершеннолетних, вовлеченные в деструктивные субкультуры.

*Движение АУЕ признано в РФ экстремистской организацией.

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