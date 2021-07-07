Из реки в Рязанской области извлекли труп очередного утопленника

Утром 7 июля из реки Пара в селе Желудево Шиловского района водолазы извлекли труп мужчины. В настоящее время на место происшествия выезжают следователи Следственного комитета.

— Сейчас на место направляются следователи, эксперты, поэтому пока ничего прокомментировать не можем даже предварительно, — сказал руководитель Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Минашкин. — Во время проверки мы установим точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

Отметим, что извлекали труп пять человек на двух единицах техники.

6 июля из пруда в Рязани подняли тела двоих мужчин (читать подробнее с фото).

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