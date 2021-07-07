На улице Фирсова грузовая «ГАЗель» сбила пенсионерку

Утром 6 июля на улице Фирсова 42-летний рязанец за рулем грузовой «ГАЗели» во время заднего хода сбил 69-летнюю женщину, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности маневра перед разгрузкой.

В результате дорожного происшествия пострадавшей пенсионерке понадобилась помощь медиков.

Полиция проводит проверку.

За минувшие сутки на территории Рязанской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил травмы.

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