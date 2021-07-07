Появились фото с места гибели пенсионера, труп которого нашли под Рязанью

Под Рязанью обнаружили труп пенсионера с огнестрельной раной.

В распоряжении «КП-Рязань» появились фотографии с места происшествия, где обнаружили труп 81-летнего пенсионера с огнестрельным ранением. Судя по кадрам, приусадебный участок пожилого мужчины был ухожен, но, возможно, семейные неурядицы или неосторожное обращение с оружием привели к его гибели.

Рядом находилось гладкоствольное охотничье ружье, которое принадлежало пенсионеру на законных основаниях

Тело пенсионера из Рязани обнаружили утром 6 июля в селе Истье Старожиловского района. Недавно мужчина развелся с женой, которая моложе его на 20 лет (читать подробнее). Следственный комитет продолжает проверку и рассматривает все версии.

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