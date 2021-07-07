Пожар в Михайловском районе обернулся гибелью человека

В Михайловском районе 6 июля, произошел пожар, в результате которого погиб человек. Вечером вторника загорелся жилой кирпичный дом размером 9 на 6 метров в поселке Змеинка.

Пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области сообщает, что жертвой трагического происшествия стал мужчина 1959 года рождения.

Как уточнили в МЧС, информация о возгорании поступила диспетчеру в 20:36. На вызов выезжали 3 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава.

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