Мэр Сорокина дала добро на застройку Цветного бульвара.
Глава администрации Рязани Елена Сорокина утвердила Проект планировки территории в границах улиц: Малое шоссе, Кооперативный переулок, Цветной бульвар. Соответствующий документ опубликован 7 июля.
Согласно разработанному проекту запланированы следующие мероприятия:
- строительство девятиэтажного дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. Спортивно-игровые площадки, площадки для отдыха и озеленения;
- строительство десятиэтажного дома с подземной автостоянкой и спортивно-игровыми площадками;
- строительство еще одного десятиэтажного дома с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями в цокольном этаже. Будут и спортивные площадки.
Кроме того, в районе дома №7 по улице Вокзальной построят трансформаторную подстанцию для «обеспечения объектов капитального строительства».
Строительство новых школ, детских садов и поликлиник в данном районе чиновники не запланировали.
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