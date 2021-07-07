Погибла секретарь Касимовского районного суда

В Касимове погибла секретарь городского суда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погибла секретарь судебных заседаний Касимовского районного суда Барковская Маргарита Владимировна.

«В связи с тяжелой утратой - смертью сотрудника Касимовского районного суда Рязанской области Барковской Маргариты Владимировны коллектив Управления Судебного департамента в Рязанской области выражает искренние соболезнования семье погибшей», - говорится в некрологе департамента.

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