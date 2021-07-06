Без шлема и без прав: полицейские остановили иностранку на скутере

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Ночью 6 июля около 1.30 полицейские ППС заметили на улице Есенина женщину, ехавшую на скутере. При этом, ни водитель транспортного средства, ни ее пассажир не надели защитные шлемы.

Догнать парочку удалось на улице Радищева. Оказалось, что транспортом управляла 31-летняя гражданка одной из стран ближнего зарубежья, не имевшая водительских прав. Также у дамочки отсутствовали документы на скутер.

На место были вызваны сотрудники ГИБДД, составившие в отношении нарушительницы административный протокол. Теперь иностранке штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!