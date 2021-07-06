На улице Есенина в Рязани появится дорожная разметка

В Рязани приступили к нанесению дорожной разметки на улице Есенина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что соответствующее поручение дорожным рабочим дал исполняющий обязанности заместителя главы администрации областного центра Борис Ясинский после встречи с автомобильным сообществом. И уже в понедельник 5 июля специалисты приступили к обустройству дорожного полотна. Во вторник работы продолжились.

Помимо этого, по поручению Ясинского была проведена уборка участка улиц Ленинского Комсомола и Шевченко. На некачественные работы по этим участкам также поступали жалобы горожан.

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