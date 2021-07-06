В Рязани осудили неонациста за нападение на «антифа»

В Железнодорожном суде Рязани огласили приговор 29-летнему неонацисту, совершившему нападение на представителя движения «антифа». Об этом сообщает в пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

На процессе установлено, что в августе 2018 года молодой человек, приверженец националистических взглядов, находился в компании двоих своих приятелей на улице Шевченко. В какой-то момент мимо них прошел 26-летний парень, которого они опознали, как участника движения «антфа». Недолго думая, молодчик напал на прохожего по идеологическим причинам. Он нанес своей жертве шесть ударов кулаками и не менее десяти ударов ногами по голове, туловищу и конечностям, а также не менее трех раз прыгнул на тело пострадавшего. При этом один из приятелей злоумышленника снимал происходящее преступление на видео.

Отмечается, что факт преступных действий был выявлен оперативными подразделениями региональных управлений МВД и ФСБ.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся, а также активно сотрудничал со следствием. С учетом этого ему было назначено наказание - 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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