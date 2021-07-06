Имущественный комплекс Торгового городка передан в безвозмездное пользование Музею истории молодежного движения

Фото: Рязанская городская Дума

Для развития Торгового городка имущественный комплекс (10 зданий и одно нежилое помещение) из муниципальной собственности переданы в безвозмездное пользование ГБУК Рязанской области «Музей истории молодежного движения».

Музей будет обязан выполнять в отношении имущества требования к объекту культурного наследия регионального значения. В двух зданиях запланировано открытие новых экспозиций музея, остальные площади будут использованы для организации и осуществления культурно-образовательной работы.

В данный момент разрабатывается концепция развития достопримечательного места, ведутся переговоры с собственниками остальных помещений и земельных участков, чтобы все здания комплекса соответствовали единому стилю и представляли собой единый архитектурный ансамбль.