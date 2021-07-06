Больше 1000 вакансий предлагают рязанские сельхозпредприятия

В сельском хозяйстве работа есть всегда.

Минсельхоз Рязанской области обновил базу вакансий в агропромышленном комплексе (доступна по ссылке). Предприятия готовы предоставить свыше 1000 рабочих мест, причем больше половины – с готовыми вариантами проживания.

«На сайте указаны не только требования к кандидатам и размер заработной платы, но и наличие жилья, детского сада, школы, газифицировано ли село и так далее», - отметили в министерстве.

База вакансий разбита по категориям. Больше всего людей требуется на различные рабочие должности (300). Актуальны животноводы (214 вакансий), механизаторы (191), мастера машинного доения (97). Среди специалистов наибольший спрос на инженеров (50 вакансий), зоотехников (47), агрономов (43) и ветеринаров (40). Есть места для технологов, экономистов и кадровиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий.

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!