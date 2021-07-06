География коронавируса: заболевших обнаружили в 46 населенных пунктах

Новые случаи коронавирусной инфекции зарегистрировали в 46 населенных пунктах Рязанской области.

Новые случаи коронавирусной инфекции зарегистрировали в 46 населенных пунктах Рязанской области. Это следует из статистики, опубликованной опергруппой 6 июля.

Если верить этим данным, в Рязани прибавилось 37 заболевших (после 94 за предыдущие сутки). Из Тумы пришло сразу 12 положительных тестов, а в целом из Клепиковского района – аж 25. В Скопине и Касимове – еще по девять случаев.

Продолжают появляться точки на карте региона, откуда о COVID-19 сообщают впервые. Теперь это Неклюдово (Касимовский район), Кузьмино (Клепиковский район) и Ново-Николаевка (Михайловский район).

Замечены странности в статистике Михайловского района. Там зарегистрировали шесть заболевших, однако по населенным пунктам их набирается девять.

С полной географией коронавируса можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 5 июля:

- Рязань – 16508 (+37);

- Скопин – 1114 (+9);

- Касимов – 892 (+9);

- Касимовский район – 671 (+5) (Крутоярский – 41 (+1), Лашма – 33 (+1), Дмитриево – 12 (+1), Самылово – 9 (+1), Неклюдово – 1 (+1));

- Клепиковски район – 653 (+25) (Тума – 236 (+12), Криуша – 53 (+2), Болонь – 44 (+6), Екшур – 34 (+1), Молькино – 21 (+2), Кузьмино – 2 (+2));

- Ряжск – 639 (+7);

- Сасово – 584 (+4);

- Скопинский район – 572 (+4) (Побединка – 52 (+2), Горлово – 14 (+1), Муравлянка – 3 (+1));

- Шиловский район – 445 (+1) (Мосолово – 18 (+1));

- Михайловский район – 434 (+6) (Октябрьский – 120 (+4), Стрелецкие Выселки – 24 (+1), Печерники – 17 (+1), Козловка – 14 (+1), Электрострой – 13 (+1),Ново-Николаевка – 1 (+1));

- Михайлов – 408 (+6);

- Спасский район – 385 (+5) (Ижевское – 63 (+1), Панино – 15 (+1), Сушки – 12 (+1), Половское – 7 (+1), Красильниково – 5 (+1));

- Кораблино – 270 (+2);

- Шацк – 242 (+1);

- Сараевский район – 225 (+1) (Ивановка – 3 (+1));

- Александро-Невский – 222 (+1);

- Спас-Клепики – 215 (+3);

- Сасовский район – 204 (+1) (Истлеево – 2 (+1));

- Спасск-Рязанский – 185 (+1);

- Чучково – 182 (+1);

- Чучковский район – 162 (+3) (Завидово – 5 (+1) , Алеево – 2 (+1), Ункосово – 2 (+1));

- Кораблинский район – 153 (+1) (Проницы – 2 (+1));

- Ряжский район – 128 (+2) (Чирково – 3 (+1), Нагорное – 2 (+1)).