Минспорт объявил конкурс среди спортивных журналистов Рязани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чиновники министерства физической культуры и спорта Рязанской области вместе с Центром спортивной подготовки объявили конкурс спортивной журналистики «Мы выбираем спорт!»

Для участников предложили три номинации:

- Ветераны спорта Рязанской области;

- Массовый спорт в Рязанской области;

- Спорт высших достижений в Рязанской области.

В каждой номинации чиновники определят по три призовых места.

Несколько дней назад Рязань простилась с наиболее опытным спортивным журналистом региона Михаилом Содатовым. Прощальную речь сказал и министр спорта (читать подробнее).

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