Минспорт объявил конкурс среди спортивных журналистов Рязани.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Чиновники министерства физической культуры и спорта Рязанской области вместе с Центром спортивной подготовки объявили конкурс спортивной журналистики «Мы выбираем спорт!»
Для участников предложили три номинации:
- Ветераны спорта Рязанской области;
- Массовый спорт в Рязанской области;
- Спорт высших достижений в Рязанской области.
В каждой номинации чиновники определят по три призовых места.
Несколько дней назад Рязань простилась с наиболее опытным спортивным журналистом региона Михаилом Содатовым. Прощальную речь сказал и министр спорта (читать подробнее).
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