Десять зданий Торгового городка в Рязани решили передать музею

Музею молодежного движения будут переданы десять зданий Торгового городка в Рязани. Такое решение городская дума приняла на внеочередном заседании 6 июля.

Всего в Торговом городке 24 здания, упомянутые 10 - муниципальные. Остальные 14 находятся в частной собственности.

В безвозмездное пользование музею передали здания под номерами 1, 2, 5А, 8, 10, 11, 13, 15, 29 и 23. Решение принято депутатами единогласно.

«В двух зданиях запланировано открытие новых экспозиций музея, остальные площади будут использованы для организации и осуществления культурно-образовательной работы», - сообщала ранее пресс-служба гордумы.

Напомним, в октябре 2020 году создано достопримечательное место «Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом». Паспорт проекта по его восстановлению (или «вовлечению в хозяйственный оборот») утвердили в январе 2021-го. Реализовать проект с привлечением инвесторов рассчитывают не позже 1 сентября 2023 года.

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