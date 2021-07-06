Любимов - о рязанском «Водоканале»: Город может справиться и без концессии

Губернатор Любимов не исключил концессии «Водоканала» в будущем

Муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани» должно работать эффективно. Об этом заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

— Считаю, что город как собственник предприятия может и без концессии справиться с решением проблем. Качественное и бесперебойное водоснабжение - это главная задача, на которую работают (или должны работать – слова Любимова) сотрудники «Водоканала». Пока их работу назвать удовлетворительной сложно, — отметил губернатор.

По словам главы региона, ситуация на муниципальном предприятии не катастрофическая.

— МП по факту не убыточное, работать должны с прибылью, и необходимости в концессии пока нет, — заключил Любимов и подчеркнул, что «Водоканал» должен оставаться в собственности города, «отдавать его в частные руки может быть опасно».

— Мы не согласны с принятым решением и по-прежнему считаем, что никаких убедительных аргументов, почему передача водоканала в концессию невозможна, не прозвучало, — говорит «КП-Рязань» генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков. — В течение всех четырех заседаний ни у кого из участников этого процесса не появилось ни одного вопроса в адрес группы компаний «Росводоканал».

С момента подачи нашего предложения и до сегодняшнего дня мы наблюдаем замалчивание, заматывание всего, что касается и объективной оценки деятельности самого муниципального предприятия, и собственно нашей концессионной инициативы.

Группа компаний в ближайшее время подаст апелляционную жалобу на решение рязанского суда. Рассматривать ее будут в Туле.

— Мы, безусловно, подадим апелляцию, но сам факт подобного решения наглядно демонстрирует, что руководство Рязанской области не заинтересовано в ее развитии, в диалоге с новыми партнерами. Не уверен, что подобная позиция отвечает интересам жителей города, по крайней мере, их мнения в данном случае никто и не спрашивал, — подчеркнул Михальков.

Группа компаний «Росводоканал» в августе 2020 года предложила заключить концессионное соглашение сроком на 49 лет, с первым сроком долгосрочного регулирования – 15 лет, властям предоставили объемный проект концессии. Разрабатывали его на основе предоставленных администрацией Рязани данных. Исходя из этой информации специалисты сформировали инвестиционную программу на 49 лет с инвестициями на весь период концессии в размере более 49 млрд рублей (читать подробнее по этой теме).

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